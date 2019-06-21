Berat Albayrak'tan iddialarla ilgili suç duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Berber, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Ali Berber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Sayın Bakanımıza yönelik gündeme getirilen çirkin ve ahlaksız iftiralara karşı tüm hukuki haklar kullanılmaktadır.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, ilgili paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur."