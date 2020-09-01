Berber koltuğunda oturan müşteriyi infaz etti

Kolombiya'da 27 yaşındaki Carlos Andrés Carmona adlı bir müşteri, berberde traş olduğu sırada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ülkenin Medellin şehrinde 29 Ağustos günü gerçekleşen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

BERBER KORKUDAN KAÇTI

Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin berber koltuğundaki Carmona’nın başına birkaç el ateş ettiği görülüyor.

O sırada Carmona’ya yüz masajı yaptığı görüntüler arasında yer alıyor. Aldığı kurşuna darbeleriyle yere düşen Carmona olay yerinde can veriyor. Berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk ediyor.

HALK HÜKÜMET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA BEKLİYOR

Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede iki yerel çete arasında yaşanan olaylar nedeniyle bu tarz vakaların artmasına rağmen yetkililerin durumla alakalı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Öte yandan Kolombiya dünyada en çok cinayetinin işlendiği ülkeler arasında olduğu biliniyor.