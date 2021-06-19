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Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir’e silahlı saldırı! Defalarca tetiğe bastı, Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı!

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin geçtiğimiz mart ayında boşandığı eski eşi Fatoş Karademir aracından kırmızı ışıkta beklediği esnada silahlı saldırıya uğradı. Kandemir'in aracı delik deşik olurken, talihsiz kadın bacağından vuruldu.

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir’e silahlı saldırı! Defalarca tetiğe bastı, Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı!

Kadına şiddet haberleri dur durak bilmeden devam ediyor. Bu kez tanınmış bir isim kurşunların hedefi oldu. Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi  Fatoş Karademir silahlı saldırıya uğradı. Üzerine defalarca ateş açılan Kandemir, bacağından yaralandı. 

KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Berdan Mardini'nin geçtiğimiz mart ayında boşandığı Fatoş Karademir, Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giderken otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı.  Karademir,  aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, silahlı saldırganların hedefi oldu. Kandemir olacaklardan habersiz şekilde kırmızı ışıkta beklerken, saldırganlar motosikletle yanına yaklaştı. Hareket etmeye hazırlanan Kandemir, silahların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Karademire silahlı saldırı! Defalarca tetiğe bastı, Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı!

ARACI DELİK DEŞİK OLDU

Aracına defalarca ateş edilen Kandemir bacağından vuruldu. Silahlı saldırı sonrasında Kandemir'in aracında oluşan kurşun delikleri vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi.  Olay sonrasında çevredekilerin haber vermesiyle polis ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı Kandemir'e müdahale edilirken, talihsiz kadının büyük korku yaşadığı görüldü.

Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Karademire silahlı saldırı! Defalarca tetiğe bastı, Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı!

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kandemir silahlı saldırı sonucunda bacağından yaralanırken, 2 saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapılan Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Karademire silahlı saldırı! Defalarca tetiğe bastı, Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı!

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Berdan Mardini ve Fatoş Karademir çifti 2010 yılında nikah masasına oturduktan yıllar sonra geçtiğimiz mart ayında boşanmıştı. Mardini'nin avukatının yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denilmişti. Çiftin bu evliliklerinden 2 çocuğu bulunuyor.

Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Karademire silahlı saldırı! Defalarca tetiğe bastı, Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı!

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