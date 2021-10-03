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Berduş ne demek, TDK'ya göre Berduş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Berduş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Berduş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Berduş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Berduş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Berduş ne demek, TDK'ya göre Berduş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Berduş ne demek? Berduş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi berduş kelimesi. Peki berduş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre berduş nedir, berduş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Berduş kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Berduş kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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BERDUŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Berduş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Berduş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre berduş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başıboş, serseri kimse
- Pis, bozuk, bakımsız

BERDUŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Serseriler, berduşlar, kopuklar başlarını masalara dayayarak sabahlar burada.
- Bir büyük mü büyük hangar, bir dağınık, berduş yatak...

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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