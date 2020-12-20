Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 9. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Adanaspor ile 20.12.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bereket Sigorta Ümraniyespor Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın Bereket Sigorta Ümraniyespor Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Adanaspor Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Emrah Ünal(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 10. Okan Derici, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 9. Hüseyin Çolak, 17. Emirhan Çalışkan, 19. Honore Gomıs, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 92. Mustafa Murat Uslu, 98. Idrıssa Camara

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

1. Burak Çapkınoğlu, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 23. Evren Korkmaz, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 11. Eren Keleş, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 99. Ismaeel Rayan, 21. Atalay Babacan, 24. Ergin Keleş

Yedekler

18. Goran Karacıc, 5. Umut Sözen, 53. Ozan Papaker, 27. Furkan Şeker, 20. Tevfik Altındağ, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 7. Ömer Çiçek, 97. Serhat Tunç, 39. Cenk Alptekin

Teknik Sorumlu

Semih Özü

TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 15 8 3 4 22 12 27 10 2 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 3 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 4 Altay 14 8 2 4 26 13 26 13 5 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 6 Samsunspor 14 6 6 2 19 14 24 5 7 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 8 İstanbulspor 12 6 3 3 19 12 21 7 9 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 10 Bandırmaspor 15 5 3 7 18 18 18 0 11 Ümraniyespor 15 4 5 6 15 22 17 -7 12 Menemenspor 14 3 6 5 16 20 15 -4 13 Balıkesirspor 14 4 3 7 16 22 15 -6 14 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 15 Akhisarspor 14 3 4 7 12 21 13 -9 16 Adanaspor 11 3 3 5 14 15 12 -1 17 Ankaraspor 14 2 3 9 8 22 9 -14 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür