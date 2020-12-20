Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 9. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 9. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Adanaspor ile 20.12.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bereket Sigorta Ümraniyespor Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.12.2020 13:30
Bereket Sigorta Ümraniyespor Adanaspor Maçının Hakemleri
Burak Pakkan(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Emrah Ünal(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 10. Okan Derici, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 9. Hüseyin Çolak, 17. Emirhan Çalışkan, 19. Honore Gomıs, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 92. Mustafa Murat Uslu, 98. Idrıssa Camara
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Adanaspor
Adanaspor İlk 11
1. Burak Çapkınoğlu, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 23. Evren Korkmaz, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 11. Eren Keleş, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 99. Ismaeel Rayan, 21. Atalay Babacan, 24. Ergin Keleş
Yedekler
18. Goran Karacıc, 5. Umut Sözen, 53. Ozan Papaker, 27. Furkan Şeker, 20. Tevfik Altındağ, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 7. Ömer Çiçek, 97. Serhat Tunç, 39. Cenk Alptekin
Teknik Sorumlu
Semih Özü
TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|2
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|3
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|4
|Altay
|14
|8
|2
|4
|26
|13
|26
|13
|5
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|6
|Samsunspor
|14
|6
|6
|2
|19
|14
|24
|5
|7
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|8
|İstanbulspor
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|21
|7
|9
|Bursaspor
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|20
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Ümraniyespor
|15
|4
|5
|6
|15
|22
|17
|-7
|12
|Menemenspor
|14
|3
|6
|5
|16
|20
|15
|-4
|13
|Balıkesirspor
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|15
|-6
|14
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|15
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|13
|-9
|16
|Adanaspor
|11
|3
|3
|5
|14
|15
|12
|-1
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür
|06.11.2020
|Altay
|1-3
|Balıkesirspor
|07.11.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Bursaspor
|07.11.2020
|Bandırmaspor
|0-1
|Giresunspor
|07.11.2020
|Ümraniyespor
|1-1
|Tuzlaspor
|08.11.2020
|Eskişehirspor
|2-2
|Ankara Keçiörengücü
|08.11.2020
|Osmanlıspor FK
|Bursaspor
|08.11.2020
|Samsunspor
|1-1
|Altınordu
|08.11.2020
|Akhisarspor
|2-2
|Boluspor
|23.12.2020
|Adanaspor
|Menemenspor
|30.12.2020
|İstanbulspor
|Adana Demirspor