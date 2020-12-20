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Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 9. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 9. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Adanaspor ile 20.12.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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Bereket Sigorta Ümraniyespor Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Bereket Sigorta Ümraniyespor Adanaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Adanaspor Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Emrah Ünal(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 10. Okan Derici, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 9. Hüseyin Çolak, 17. Emirhan Çalışkan, 19. Honore Gomıs, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 92. Mustafa Murat Uslu, 98. Idrıssa Camara

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

1. Burak Çapkınoğlu, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 23. Evren Korkmaz, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 11. Eren Keleş, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 99. Ismaeel Rayan, 21. Atalay Babacan, 24. Ergin Keleş

Yedekler

18. Goran Karacıc, 5. Umut Sözen, 53. Ozan Papaker, 27. Furkan Şeker, 20. Tevfik Altındağ, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 7. Ömer Çiçek, 97. Serhat Tunç, 39. Cenk Alptekin

Teknik Sorumlu

Semih Özü

TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü1583422122710
2Tuzlaspor138322216276
3Altınordu148332116275
4Altay1482426132613
5Giresunspor147521913266
6Samsunspor146621914245
7Adana Demirspor1364322122210
8İstanbulspor126331912217
9Bursaspor146262523202
10Bandırmaspor155371818180
11Ümraniyespor15456152217-7
12Menemenspor14365162015-4
13Balıkesirspor14437162215-6
14Boluspor13346131513-2
15Akhisarspor14347122113-9
16Adanaspor11335141512-1
17Ankaraspor142398229-14
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür

06.11.2020Altay1-3Balıkesirspor
07.11.2020Ankaraspor1-1Bursaspor
07.11.2020Bandırmaspor0-1Giresunspor
07.11.2020Ümraniyespor1-1Tuzlaspor
08.11.2020Eskişehirspor2-2Ankara Keçiörengücü
08.11.2020Osmanlıspor FK Bursaspor
08.11.2020Samsunspor1-1Altınordu
08.11.2020Akhisarspor2-2Boluspor
23.12.2020Adanaspor Menemenspor
30.12.2020İstanbulspor Adana Demirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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