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  3. Beren Saat, Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını tekrar sildi!

Beren Saat, Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını tekrar sildi!

Boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti yine ayrılığın eşiğine mi geldi? Bir dargın bir barışık ünlü çiftten Beren Saat geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu’yla paylaştığı fotoğrafı Instagram hesabından silmesi şaşırttı.

Beren Saat, Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını tekrar sildi!

Oyuncu Beren Saat geçtiğimiz günlerde aralarının tekrar düzeldiği eşi Kenan Doğulu ile sosyal medya hesabından paylaşımlar da bulundu.

Güzel oyuncu uzun süredir ilk defa Kenan Doğulu ile yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Beren Saat, Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını tekrar sildi!

Ancak güzel oyuncunun bu kareyi, profilinden hemen silmesi dikkat çekti.

Beren Saat, Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını tekrar sildi!

Saat, daha önce de eşiyle Kenan Doğulu ile olan paylaşımlarını silmişti.

Bu hamlenin ardından sevenleri yeniden Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu? sorusunu araştırmaya başladı.

Beren Saat, Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını tekrar sildi!

Boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen çiftten Beren Saat, yaz başında katıldığı bir YouTube programında, eşiyle aralarını pandemi döneminde düzelttiklerini “Evlilik bazen boğucu olabiliyor. Bizim için esas olan aşk. Biz arkadaş, aile olmayı başardık. Ama insanlara bir türlü çekirdek aile fotoğrafı veremedik. Evliliğin içinde kırıldık, döküldük ancak sevgi bütün sorunları aşıyor” sözleriyle anlatmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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