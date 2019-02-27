Beren Saat 35. yaşını duygusal bir mesajla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak kutladı. Siyah beyaz ve sıfır makyajlı bir fotoğraf paylaşan Saat'in fotoğrafın altına yazdıkları ise akıllarda soru işaretine neden oldu. Yayınladığı yazıda eski sevgilisi Efe'yi de anan Beren Saat'in bu hamlesi akıllara Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ayrıldı mı? sorularını getirdi.

BEREN SAAT NE MESAJI VERDİ?

Beren Saat'in dün yayınladığı yazı da aşırı duygusal ve sitemkar sözleri dikkat çekti;

"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)"

"Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum."

Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!..."

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU BOŞANIYOR MU?

Beren Saat'in yayınladığı duygusal mesajın ardından takipçileri Beren Saat'in eski sevgilisi Efe'yi unutamadığını ve Kenan Doğulu ile ayrılığın yakın olduğunu iddia eden yorumlarda bulundular.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

Kenan Doğulu'nun Beren Saat'in doğum gününü kutlamaması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi. Kenan Doğulu geçtiğimiz yıllarda Beren Saat'in doğum gününü sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak kutluyordu.

Doğulu, geçtiğimiz yıl 26 Şubat'ta "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!" mesajını yayınlamıştı...

2017'de ise Beren Saat'in yeni yaşını "İyi ki doğdun oyun arkadaşım, aşk ortağım. Güzel yüzün hep gülsün :) İyi ki varsın! Seni çok seviyorum..." mesajı ile kutlamıştı.