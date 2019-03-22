Beren Saat'in yeni dizisinde başrolü paylaşacağı partneri belli oldu
Netflix'in yeni dizisi Urfa Göbeklitepe'de Atiye karakterine hayat verecek olan Beren Saat'in partneri uzun zamandır merak ediliyordu. 'Dünyanın Uyanışı' romanından uyarlanan dizi de Beren Saat'in partnerinin Mehmet Günsür olacağı bildirildi.
Beren Saat, Netflix’in yeni dizisinde Urfa Göbeklitepe’de yaşayan ‘Atiye’ adlı özel güçleri olan bir kadını canlandıracak.
Şengül Boybaş’ın ilk romanı ‘Dünyanın Uyanışı’ndan uyarlanan dizide Beren Saat’in partneri de belli oldu: Mehmet Günsür.
Dizide yönetmen koltuğuna Ozan Açıktan oturacak. Çekimler 10 gün sonra başlayacak. İtalya’da yaşayan Mehmet Günsür en son internet dizisi ‘Fi’de rol almıştı.
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