Beren Saat'in yeni dizisinde başrolü paylaşacağı partneri belli oldu Netflix'in yeni dizisi Urfa Göbeklitepe'de Atiye karakterine hayat verecek olan Beren Saat'in partneri uzun zamandır merak ediliyordu. 'Dünyanın Uyanışı' romanından uyarlanan dizi de Beren Saat'in partnerinin Mehmet Günsür olacağı bildirildi.

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