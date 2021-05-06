Beren Saat'ten barıştık pozu: Kenan Doğulu'nun ailesi ile arasını düzeltti
Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 yıl önce hayatını birleştirdiği Kenan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu'nun doğum gününe katıldı. Yan yana çekindikleri pozları paylaşan Saat, aralarındaki buzların eridiğinin sinyalini verdi.
Başarılı oyuncu Beren Saat, 37 yaşına basan Canan Doğulu'nun da yer aldığı aile fotoğraflarını, "Seni seviyorum. İyi ki doğdun kız kardeşim" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
"SENİ SEVİYORUM"
Doğulu da ünlü oyuncunun gönderisini, "Seni çok seviyorum" sözleriyle kendi profilinde yayınlamıştı. Böylece aralarında gerginlik olduğu öne sürülen ikiliden, yıllar sonra ilk poz gelmiş oldu.
ARALARINDAKİ SOĞUKLUK SONA ERDİ
Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu arasındaki buzlar eridi. Kenan Doğulu’nun kardeşi Canan’ın doğum gününde aylar sonra aile fotoğrafı geldi.