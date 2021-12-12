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Berfin Özbek kimdir? | Yüzü yanan Berfin Özbek nereli ve kaç yaşında?

Hatay'da asitli saldırı sonucu yüzünün bir bölümü yanan Berfin Özbek, saldırıya uğradığı kişiyle evlendi. Haberler sonrası Berfin Özbek kimdir? | Yüzü yanan Berfin Özbek nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Berfin Özbek kimdir? | Yüzü yanan Berfin Özbek nereli ve kaç yaşında?

Hatay'da asitli saldırı sonucu yüzünün bir bölümü yanan Berfin Özbek, saldırıya uğradığı kişiyle evlendi. Haberler sonrası Berfin Özbek kimdir? |  Yüzü yanan Berfin Özbek nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

BERFİN ÖZBEK KİMDİR?

2019 yılında Hatay'da uğradığı asitli saldırı dolayısıyla  yüzünün bir bölümü yanan ve bir gözünü kaybeden Berfin Özbek'in yaşadıkları gündem olmuştu. Berfin Özbek yüzüne kezzap atan Ozan Çeltik'in 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması dolayısıyla o dönem mahkeme çıkışı  yaptığı açıklamada verilen cezanın yetersiz olduğunu söylemişti.

"Beklediğimiz bir karar değil. Çektiğimiz acıların karşılığı bu değil. Sanığın cezaevinde çıkma ihmali var. Biz bu korkuyla nasıl yaşayacağız? Hukuki mücadelemize devam edeceğiz. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" diyen Özbek, o dönemki açıklamasıyla çelişen bir duyuruda bulundu.

Berfin Özbek, Ozan Çeltik ile evlendi.

Berfin Özbek kimdir? | Yüzü yanan Berfin Özbek nereli ve kaç yaşında?

YÜZÜ YANAN BERFİN ÖZBEK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Berfin Özbek, 21 yaşındadır. Hatay'da ikamet eden genç kızın 2019'da yaşadığı olay ülkede gündem olmuş ve sosyal medya kullanıcıları yaşananlar karşısında üzüntülerini dile getirmişti. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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