Berfin Özek'in evlilik haberini duyan babası yürekleri dağladı! "Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir?"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, henüz 19 yaşındayken sevgilisi tarafından canice şiddet gören ve kıskançlık krizi sebebiyle suratına kezzap atılarak gözünü ve yüzünün bir kısmını kaybeden Berfin Özek, tüm bu korkunç anları kendisine yaşatan Ozan Çeltik ile evlendi. Ülkede deprem etkisi yaratan bu haberlerin ardından Özek'in babası ilk kez konuştu.

"BUNU KENDİNE NASIL YAPAR?"

Kızının o dönem ne zorluklardan geçtiğine şahit olduğunu söyleyen ve hastanede tedavi sürecinde verdiği mücadeleyi anlatan baba Yaşar Özek, "Bunu nasıl yapar? Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir. Ben babası olarak sosyal medyadan öğrendim nikâhı. Günlerce hastanede yattı. Aylarca ağladım, gözyaşı döktüm. Onaylamıyorum. Nasıl yapar bunu" dedi.

NE OLMUŞTU?

15 Ocak 2019'da dershaneden evine giden Berfin Özek'in eski sevgilisi önünü kesip, yüzüne asit atmıştı. Özek, yaşadığı vahşetin ardından 13 yıl hapis cezası alan eski erkek arkadaşını affetmiş ve 4 ay onun ailesi ile beraber yaşamıştı. Aldığı kararla gündem olan Özek, katılığı bir programda "Ondan intikam alacağım dedim. Cesaretimi toplayarak aynısını yapmayı düşünüyordum. O zamanlarda aynaya bakamaz haldeydim, insanların yüzüne bakamaz haldeydim ve insanlar bana acıyarak bakıyordu. Çocuklar da benden kaçıyordu. Sanki dipsiz kuyunun dibine düşmüşüm ve çırpınıyordum. Elimi de tutan yoktu. Çok çaresizdim. Affetmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü ben annemin acısını ve gözyaşlarını unutamıyorum. Onun üzülmesi benim kahrolmam demek. Benim o zamanlar kaybedecek hiçbir şeyim yoktu." ifadelerini kullanmıştı.