Celladına aşık olmak dedikleri! Berfin Özek, suratına kezzap atan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sevgilisi tarafından canice şiddet gören ve suratına kezzap atılarak gözünü ve yüzünün bir kısmını kaybeden Berfin Özek, kendisine tüm bunları yaşatan Ozan Çeltik ile dünya evine girdi. Daha öncede, yüzüne asit döken eski sevgilisini adli işlemlerin ardından affeden ve şikayetinden vazgeçen Berfin Özek, bu kararını intikam alma duygusu ile aldığını açıklamıştı.

13 YIL HAPİS CEZASINA GÖNLÜ RAZI OLMAMIŞTI

Celladına aşık olmak deyiminin ete kemiğe bürünmüş haline gelen Özek, kendisine yaşatılan korkunç olayların ardından eski sevgilisini polise şikayet etmiş, işlerin ciddiye gitmesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırılacak olan Ozan Çeltik için şikayetini geri almıştı.

Yıllar sonra bir televizyon kanalında, eski sevgili Çeltik'i affettiği ve şikayetinden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu söyleyen Berfin Özek, 12 Aralık 2021 tarihinde, güzelliğini elinden alan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi.

"İNTİKAM ALMAK İSTEDİM" DEMİŞTİ

2019 senesinde eski sevgilisi tarafından yüzüne asit fırlatılan Berfin Özek, bir televizyon programına konuk olarak davet edildiğinde, olayın ardından kendisine vahşeti yaşatan kişinin evinde kalmasıyla ilgili açıklama da yapmış, Yaptığının büyük bir hata olduğunu söyleyerek, "Ona da aynısını yaşatıp intikam almak istedim" itirafında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

15 Ocak 2019'da dershaneden evine giden Berfin Özek'in eski sevgilisi önünü kesip, yüzüne asit atmıştı. Özek, yaşadığı vahşetin ardından 13 yıl hapis cezası alan eski erkek arkadaşını affetmiş ve 4 ay onun ailesi ile beraber yaşamıştı. Aldığı kararla gündem olan Özek, katılığı bir programda "Ondan intikam alacağım dedim. Cesaretimi toplayarak aynısını yapmayı düşünüyordum. O zamanlarda aynaya bakamaz haldeydim, insanların yüzüne bakamaz haldeydim ve insanlar bana acıyarak bakıyordu. Çocuklar da benden kaçıyordu. Sanki dipsiz kuyunun dibine düşmüşüm ve çırpınıyordum. Elimi de tutan yoktu. Çok çaresizdim. Affetmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü ben annemin acısını ve gözyaşlarını unutamıyorum. Onun üzülmesi benim kahrolmam demek. Benim o zamanlar kaybedecek hiçbir şeyim yoktu." ifadelerini kullanmıştı.