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  3. Berfu ve Eser Yenenler çifti çektiği video ile güldürdü

Berfu ve Eser Yenenler çifti çektiği video ile güldürdü

Eşi Eser Yenenler ile yaşadığı eğlenceli anları aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler'in söz konusu videosu gündem oldu. Yenenler'in videosu hem güldürdü hem de binlerce beğeni topladı. İşte o anlar...

2019'da dünya evine giren ünlü çift Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan ikilinin son paylaşımı gündem oldu. Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile yaşadığı eğlenceli anların videosunu sosyal medyada "İdeal karı-koca ilişkimizde bugün” başlığıyla takipçileri ile paylaştı. Söz konusu video ikilinin sevenleri tarafından binlerce kez izlenirken yüzlerce yorum aldı. 

Ünlü ikili 2019 yılında oğulları Kuzey'i kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı.

İşte o video;

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