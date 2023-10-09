Berfu Yenenler'den Adnan Oktar itirafı: Son anda kurtuldum

Youtube'da yayınlanan milyonlarca kişiye erişen ‘Kedicik’ belgesi Adnan Oktar’ın örgütünü yeniden gündeme getirdi.

Belgeselde Eski Mali Şube müdürü Furkan Sezer'in operasyona yönelik ifadelerinin yanı sıra, örgütün işleyişi kadınlara nasıl kumpas kurularak ağlarına düşürdüğü detaylı olarak anlatılmıştı.

Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, örgüt ile yaşadıklarını anlattı.

Manken veya oyuncu musunuz?

Belgeseli izlerken paylaştığı hikayelerle yaşadıklarını anlatan Yenenler, güzellik yarışmasından yaklaşık 2 ay sonra bir alışveriş merkezinde gezdiği sırada yanına aşırı iyi giyimli birinin geldiğini söyleyerek, aynı belgeselde anlatıldığı gibi 'Manken veya oyuncu musunuz?' sorusuyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Kartvizit verdiler

Yenenler’e AVM’de yaklaşan Adnan Oktar örgütünün elamanı, bir takı markasıyla iş birliği içinde olduklarını ve yakında Dubai’de çekime gideceklerini söylemiş. Yenenler, Kedicik belgeselinde bahsedilen iş kartının kendisine de verildiğini ve o kartın hala durduğunu da dile getirdi.

Şans eseri kurtuldu

Berfu Yenenler, örgütün ağına düşmemesinin ise şans eseri olduğunu ve olay anında 19 yaşında değil de daha küçük olsaydı kendisini de kandırabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ensonhaber.com