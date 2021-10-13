Bergamodi ne demek, TDK'ya göre Bergamodi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bergamodi ne demek? Bergamodi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bergamodi kelimesi. Peki bergamodi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bergamodi nedir, bergamodi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BERGAMODİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bergamodi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bergamodi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sarımsı pembe renk

- Bu renkte olan



BERGAMODİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Uzunca, sarışın, kadınların bergamodi dedikleri rengin daha açık tonunda.

