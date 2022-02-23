Bergen'e Saygı albümünde kimler olacak? Kim hangi şarkıyı söyleyecek? Bergen'e Saygı albümü ne zaman çıkacak?
Sesi ve hayatıyla iz bırakan şarkıcı Bergen'in filmiyle birlikte şarkıları da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 4 Mart'ta vizyona girmesi beklenen Bergen filmi ile birlikte Bergen'e Saygı albümü de gündeme geldi. Peki Bergen'e Saygı albümünde kimler olacak? Kim hangi şarkıyı söyleyecek? Bergen'e Saygı albümü ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...
Acıların kadını olarak anılan arabeskin önemli ismi Bergen'in hayat hikayesi başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırmasıyla beyaz perdede izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bergen filmi ile birlikte bir de Bergen'e Saygı adında bir de albüm çıkacak. Bunun üzerine 'Bergen'e Saygı albümünde kimler olacak? Kim hangi şarkıyı söyleyecek? Bergen'e Saygı albümü ne zaman çıkacak?' soruları merakla araştırılmaya başladı. Biz de cevabını haberimizde verdik...
BERGEN'E SAYGI ALBÜMÜNDE KİMLER OLACAK? KİM HANGİ ŞARKIYI SÖYLEYECEK?
Gülşen - Sen Affetsen Ben Affetmem
Melike Şahin - Kader Diyemezsin
Melek Mosso - Yıllar Affetmez
Ceylan Ertem - Benim İçin Üzülme
Jehan Barbur - Sabır Ver
Derya Uluğ - Canım Dediklerim
BERGEN'E SAYGI ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?
"Bergen'e Saygı Albümü" şubat ayı sonunda dinleyiciler ile buluşacak ve "Bergen" filminden önce müzik listelerinde yer alacak.
EN SEVİLEN BERGEN ŞARKILARI
Sen Affetsen
Acıların Kadını
Canım Dediklerim
Benim İçin Üzülme
Kurtar Yarab
Onu Da Yak Tanrım
Sevgilim Ol
Yazık Oldu
Elimde Fotoğrafın
Seni Kalbimden Kovdum
Kullar Affetmez
Garibin Çilesi Mezarda Biter
Sevgimin Bedeli
Bulamazsın Benim Gibi Seveni
Geleceksen Bugün Gel