Acıların kadını olarak anılan arabeskin önemli ismi Bergen'in hayat hikayesi başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırmasıyla beyaz perdede izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bergen filmi ile birlikte bir de Bergen'e Saygı adında bir de albüm çıkacak. Bunun üzerine 'Bergen'e Saygı albümünde kimler olacak? Kim hangi şarkıyı söyleyecek? Bergen'e Saygı albümü ne zaman çıkacak?' soruları merakla araştırılmaya başladı. Biz de cevabını haberimizde verdik...

BERGEN'E SAYGI ALBÜMÜNDE KİMLER OLACAK? KİM HANGİ ŞARKIYI SÖYLEYECEK?

Gülşen - Sen Affetsen Ben Affetmem

Melike Şahin - Kader Diyemezsin

Melek Mosso - Yıllar Affetmez

Ceylan Ertem - Benim İçin Üzülme

Jehan Barbur - Sabır Ver

Derya Uluğ - Canım Dediklerim

BERGEN'E SAYGI ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Bergen'e Saygı Albümü" şubat ayı sonunda dinleyiciler ile buluşacak ve "Bergen" filminden önce müzik listelerinde yer alacak.

EN SEVİLEN BERGEN ŞARKILARI

Sen Affetsen

Acıların Kadını

Canım Dediklerim

Benim İçin Üzülme

Kurtar Yarab

Onu Da Yak Tanrım

Sevgilim Ol

Yazık Oldu

Elimde Fotoğrafın

Seni Kalbimden Kovdum

Kullar Affetmez

Garibin Çilesi Mezarda Biter

Sevgimin Bedeli

Bulamazsın Benim Gibi Seveni

Geleceksen Bugün Gel