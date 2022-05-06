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  3. Bergüzar Korel kızı hakkında gelen yorumlara sosyal medyadan cevap vererek sitem etti!

Bergüzar Korel kızı hakkında gelen yorumlara sosyal medyadan cevap vererek sitem etti!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kızı Leyla hakkında gelen yorumlara sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak , takipçilerine yaşadığı durumu anlattı.

Bergüzar Korel kızı hakkında gelen yorumlara sosyal medyadan cevap vererek sitem etti!

Ailesi ile Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel iş için Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği kızı ile yürüyüşe çıkan Korel kızı ile ilgili yapılan yorumlar sonrası yaşadığı olayı sosyal medya hesabında paylaşarak gelen yorumlara istem etti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu kadar hadsizleşmeyin." dedi.

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GELEN YORUMLARA ŞAŞIRDI

Yürüyüş yaptığı sırada gelen yorumlara sitem eden Korel, bu durumun birçok annenin karşılaştığını ve bu durumun normalleştirildiğini söyledi. "Bu nezaketsizliğin, bu mesafesizliğin, bu cüretkarlığn, hep bir karışma halinin, kendinde söz söyleme hakkı bulma hali beni deli ediyor." dedi. 

Karşılaştığı durum sonrası yaşanan durumun ne olursa olsun bir anneye söylenmesinin nezaketsizlik olduğunu söyledi. Kendisine her türlü yorumun, teklifin ve eleştirinin geldiğini belirten Korel, yaşadığı olaydan sonra "Kimseye yapmayın, bana da yapmayın. Çünkü artık ben eskisi kadar sabırlı değilim. Kimse değil bence. Kimse de olmak zorunda değil." dedi.

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