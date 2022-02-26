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Berhane ne demek, TDK'ya göre Berhane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Berhane kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Berhane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Berhane nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Berhane kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Berhane ne demek, TDK'ya göre Berhane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Berhane ne demek? Berhane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi berhane kelimesi. Peki berhane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre berhane nedir, berhane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BERHANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Berhane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Berhane kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre berhane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yıkık dökük, kullanışsız ve büyük (ev)

BERHANE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Pek büyük, pek berhane bir şeydir.

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