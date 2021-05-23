Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de Avrupa Yüzme Şampiyonası'nın son gününde final mücadelesi yaşanacak. 400 metre serbestte Beril Böcekler ve Merve Tuncel havuza inecek. Yüzücülerimiz internette araştırılmaya başlandı. Peki Beril Böcekler kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BERİL BÖCEKLER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Beril Böcekler 7 Şubat 2004'te Ankara'da dünyaya geldi.

Yüzücü olan Beril Böcekler, serbest stilde mücadele etmektedir. Böcekler hâlen 400 ve 800 metre serbest kısa kulvar Türkiye rekorlarının sahibidir.

Böcekler 2018 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası ve 2018 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye kafilesinde yer almıştı. Kazan'daki 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası'nı hem 800 hem de 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak kazandığı iki gümüş madalyayla kapattı. Sporcu 1500'deki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları A barajını da geçerek Olimpiyat vizesi aldı. Türk yüzücü Avrupa Gençler Şampiyonası'nın hemen ardından gittiği EYOF 2019'da da formunu sürdürdü. Böcekler 2:00.62'lik 200, 4:09.71'lik 400 ve 8:32.65'lik 800 m performanslarıyla Türkiye rekorlarını da kırarak üç altın madalya kazandı. Ayrıca 800'deki derecesi Türk yüzücüye 1500 metrenin ardından bir Olimpiyat kotası daha getirdi.