Berk Cankat senaristlere ateş püskürdü! "Yazmayın kardeşim"

2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki rolüyle oyunculuğa başlayan ve ardından Güzel Köylü dizsiyle kariyerinde yükselişe geçen 37 yaşındaki oyuncu Berk Cankat sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla senaryolarında kadına şiddet ve taciz konuları geçiren senaristlere olan öfkesini dile geitrdi.

"OMURGASIZ MISINIZ?"

Ünlü oyuncu gelen dizi tekliflerini değerlendirdiği sırada okuduğu bir senaryoya sinirlenerek, şu cümleleri kurdu:

"Yazmayın kardeşim. Böyle yazacaksanız eğer yazmayın! Hatta siz toplum içine de karışmayın çünkü bu düşünce yapısıyla sizler çok tehlikelisiniz. Yaşadığınız dünyadan mı bihabersiniz? Yoksa yaşadığınız topraklarda gerçekleşenlerin hiçbirini umursamayacak kadar omurgasız mısınız? Yazdığınız çöpün daha 50.sayfası dolmadan kadına şiddet, aile içi taciz, hayvan katletme, kuma getirme ve daha nice çirkinliği normalleştirerek o yarım yamalak kullandığınız ana dilinizle çok güzel anlatmışsınız. Bravo."

"KAZANCINIZ HARAM OLSUN"

2021’in yarısı olmadan 182 kadının katledildiğini belirten Cankat, "Senaryo diye yolladığınız bu çöp parçalarından kazanacağınız her bir kuruş haram zıkkım olsun inşallah! kadincinayetlerinidurduracagiz.net ‘in verilerine göre 2021’in yarısı olmadan 182 kadın katledilmiş ve siz hala pişkin pişkin senaristim diye dolanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"BEN YOKUM"

En çok bu konuların izlendiği için senaristlerin bunlar satıyor mantığıyla devam ettiğini belirten Cankat, "Siz de haklısınız. Kimilerine göre para ve başarı için her yol mübah. Ben yokum kardeşim." açıklamasını yaptı.