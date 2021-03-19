Berk Ergier kimdir, kaç yaşında? Berk Ergier bulundu mu, öldü mü?

Bir döviz bürosunda çalışan Berk Ergier işe gideceğini söyleyip evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile, Ergier'in kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyordu. Müge Anlı'da da aranan genç adam nerede? Bulundu mu? Olay ne? İşte tüm detaylar...

BERK ERGİER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Döviz bürosunda çalışan Berk Ergier 36 yaşındadır. Ekşi Sözlük yazarının da abisi olduğu öğrenilen Ergier'e ait son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Belentepesi mevkiindeki kayalıklarda bir süre oturan genç adamın ardından yukarı çıktığı görülüyor. Evli ve 1 çocuk babasından acı haber geldi.

BERK ERGİER BULUNDU MU, ÖLDÜ MÜ?

Berk Ergier'in eşi Gizem Ergier, "Berk, geride hiçbir not bırakmadan ortadan kayboldu. Çalıştığı döviz ofisinde nakit akışından sorumlu olduğu için birileri tarafından alıkonulduğunu düşünüyoruz. Kocamı görenlerin acilen bizle iletişim kurmalarını istiyoruz" demişti.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında Berk Ergier'in son görüldüğü Kirazlı Mahallesi Belen mevkisindeki kayalık bölgede bir erkek cesediyle karşılaşıldı. Cesedin kayıp Ergier'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede Ergier'in kayalıklardan düştüğü ya da atlayarak, intihar ettiği düşünülüyor.

Ergier'in cenazesi otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesine götürülecek.