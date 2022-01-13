Berk ne demek, TDK'ya göre Berk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Berk ne demek? Berk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi berk kelimesi. Peki berk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre berk nedir, berk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BERK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Berk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre berk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sert, katı

- Sağlam

