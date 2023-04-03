Berkan Can Bartu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkan Can Bartu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkan Can Bartu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Berkan Can Bartu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Berkan Can Bartu 8 Temmuz 2003 tarihinde Duisburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya,Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Berkan Can Bartu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkan Can Bartu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berkan Can Bartu'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Berkan Can Bartu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Berkan Can Bartu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Oberhausen U19
1 Temmuz 2022 yılında VVV-Venlo U21
Berkan Can Bartu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Berkan Can Bartu şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?VfB Homberg (-2020), Rot-Weiß Oberhausen (2020-)
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