Berkay Hazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Hazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Hazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Hazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Hazar 14 Aralık 2001 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yağız Berkay Hazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Hazar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkay Hazar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 11 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Berkay Hazar'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berkay Hazar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hazarberkay19/

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Berkay Hazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Hazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Berkay Hazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Hazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2019 yılında Orduspor 1967

Berkay Hazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Hazar şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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