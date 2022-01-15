Berklik ne demek, TDK'ya göre Berklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Berklik ne demek? Berklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi berklik kelimesi. Peki berklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre berklik nedir, berklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BERKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Berklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre berklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sağlamlık

- Sertlik, katılık

