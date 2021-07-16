Berksan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konuğu olan Berksan'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Berksan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? sorularının yanıtına yer verdik. Detaylar haberimizde...
Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konuğu olan Berksan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Berksan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? İşte detaylar...
BERKSAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
30 Mayıs 1979 tarihinde Ankara'da doğan Berksan Özer, babasının müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Ankara Radyo Evi’nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’na girdi. Beş yıl çocuk korosunda çalışmalarını sürdüren Berksan, solo olarak ilk sahne deneyimini ise Ankara’da Cabere adlı kulüpte yaşadı.
2003 yılı Eylül ayında ilk albümü olan Çilek'i piyasaya çıkaran Berksan albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları “Çilek” ve “Unutamam” oldu.
42 Yaşındaki Berksan'ın İkinci stüdyo albümü Kalbime Dönüyorum 12 Mayıs 2005’te müzikseverlerle buluştu. Albümde “Tıpış Tıpış”, “Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?”, “Aşka Mahkum” adlı şarkılar büyük beğeni topladı. Tıpış Tıpış şarkısı 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı.
Berksan; 3. albümü Bay Bay'ı 19 Haziran 2007 tarihinde yayımlandı. 9 Şubat 2009'da da Zaaf adlı albümünü çıkarttı. Turaç Berkay Özer isminde bir kardeşi bulunan Berkay'ın aranjörlüğünü de kardeşi yapmaktadır.
EVLİ Mİ?
Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen ünlü şarkıcı Berksan evli değildir ve hayatında biri olmadığı bilinmektedir.
ŞARKILARI NELER?
Stüdyo albümleri:
Çilek – Eylül 2003
Kalbime Dönüyorum – Mayıs 2005
Bay Bay – Haziran 2007
Zaaf – Şubat 2009
Su – Mayıs 2011
6 – Haziran 2016
EP'leri:
Oh Oh – Ekim 2013
Haberi Var mı? (feat. Hande Yener) – Eylül 2014
Single'ları:
Öpüşelim mi? – Mayıs 2006
Onlar Bilmez – Mart 2015
İyi Ki Doğdun İyi Ki Varsın – Nisan 2015
Ben – Şubat 2018
Yok Öyle Dünyam – Temmuz 2018
Sakin – Ocak 2019
Yeni Biri (feat. Turaç Berkay) – Mayıs 2019
Remiks albümü:
Beni Seviyor (2010)
FİLMLERİ
Çılgın Dersane Kampta (Berksan) – 2008
Üç Tatlı Cadı – 2008
Servet Avcısı – 2008