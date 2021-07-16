Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konuğu olan Berksan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Berksan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? İşte detaylar...

BERKSAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 Mayıs 1979 tarihinde Ankara'da doğan Berksan Özer, babasının müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Ankara Radyo Evi’nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’na girdi. Beş yıl çocuk korosunda çalışmalarını sürdüren Berksan, solo olarak ilk sahne deneyimini ise Ankara’da Cabere adlı kulüpte yaşadı.

2003 yılı Eylül ayında ilk albümü olan Çilek'i piyasaya çıkaran Berksan albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları “Çilek” ve “Unutamam” oldu.

42 Yaşındaki Berksan'ın İkinci stüdyo albümü Kalbime Dönüyorum 12 Mayıs 2005’te müzikseverlerle buluştu. Albümde “Tıpış Tıpış”, “Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?”, “Aşka Mahkum” adlı şarkılar büyük beğeni topladı. Tıpış Tıpış şarkısı 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı.

Berksan; 3. albümü Bay Bay'ı 19 Haziran 2007 tarihinde yayımlandı. 9 Şubat 2009'da da Zaaf adlı albümünü çıkarttı. Turaç Berkay Özer isminde bir kardeşi bulunan Berkay'ın aranjörlüğünü de kardeşi yapmaktadır.

EVLİ Mİ?

Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen ünlü şarkıcı Berksan evli değildir ve hayatında biri olmadığı bilinmektedir.

ŞARKILARI NELER?

Stüdyo albümleri:

Çilek – Eylül 2003

Kalbime Dönüyorum – Mayıs 2005

Bay Bay – Haziran 2007

Zaaf – Şubat 2009

Su – Mayıs 2011

6 – Haziran 2016

EP'leri:

Oh Oh – Ekim 2013

Haberi Var mı? (feat. Hande Yener) – Eylül 2014

Single'ları:

Öpüşelim mi? – Mayıs 2006

Onlar Bilmez – Mart 2015

İyi Ki Doğdun İyi Ki Varsın – Nisan 2015

Ben – Şubat 2018

Yok Öyle Dünyam – Temmuz 2018

Sakin – Ocak 2019

Yeni Biri (feat. Turaç Berkay) – Mayıs 2019

Remiks albümü:

Beni Seviyor (2010)

FİLMLERİ

Çılgın Dersane Kampta (Berksan) – 2008

Üç Tatlı Cadı – 2008

Servet Avcısı – 2008