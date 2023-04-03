Berna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berna 16 Ağustos 2002 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Marques Duarte Couto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berna Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Berna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Berna'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Berna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Palmeiras U15

1 Temmuz 2016 yılında Braga U15

1 Temmuz 2017 yılında Palmeiras U17

1 Temmuz 2018 yılında Braga U17

1 Temmuz 2019 yılında Braga U19

1 Temmuz 2020 yılında Braga U23

1 Temmuz 2021 yılında Braga B

Berna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berna şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Berna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CB Póvoa de Lanhoso (2010-12), SC Braga (2012-21);

Portekiz U20 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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