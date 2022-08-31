Berna Laçin PKK leşine üzüldü, Türk halkı ayağa kalktı! "Şehitlerimize de yüreğin sıkıştı mı Berna?"

Sosyal medya paylaşımları ile toplumun milli ve manevi duygularına dokunan ve provokasyona sebep veren paylaşımlara imza atan sunucu Berna Laçin, Türk halkının sabrını taşırmaya devam ediyor. Son olarak komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun "PKK leşi" gönderisini alıntılayan Laçin, eleştiri yağmuruna tutulmaya devam ediyor.

"YÜREĞİM SIKIŞTI"

Mehmetçiğin dağda inlerine girdiği PKK leşinin babasının fotoğrafını paylaşarak durumu romantize eden komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu," 'Oğlumun kemiklerinin olduğu kutuyu verdiklerinde Diyarbakır başıma yıkıldı' Diyecek söz yok. Bu düzen ya değişecek ya değişecek!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Paylaşımı alıntılayarak üzüntüsünü dile getiren ünlü oyuncu Berna Laçin ise "Yüreğim sıkışıyor aklıma düştükçe" şeklinde Maçoğlu'na yanıt verdi.

Laçin'in PKK'lı cesede üzüntüsünü dile getirmesi Türk halkını ayağa kaldırdı. Ünlü oyuncuya çok sayıda "Mehmetçiğe de yüreğin sıkışıyor mu Berna?" şeklinde yorum geldi.