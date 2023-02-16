Berna Laçin'in Fahrettin Altun paylaşımı, Gülben Ergen'i kızdırdı: "Sağlık üzerinden yapılan yorum yersiz ve yakışıksız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün düzenlediği basın toplantısında deprem felaketi üzerinden siyaset yapıp hükümeti eleştirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığı ve Başkan Fahrettin Altun'u hedef göstererek, "Aslında biz bu İletişim Başkanlığı'nı daha önce de izlemiştik. Bu vitaminsiz Goebbels bunu daha önce de yapmıştı. Türkiye Yüzyılı dediler, asrın felaketini konuşuyorlar. İletişim Başkanlığı, Erdoğan ne zaman batırırsa, yeni bir kavram servis etmeye başlıyor. Yaptıkları PR acizliklerini normalleştirme çabasıdır" demişti.

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ÇİRKİN PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berna Laçin, tepki çeken ifadeler kullandı. Adolf Hitler'in en yakın arkadaşlarından olan Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı olan Joseph Goebbels ile Fahrettin Altun'un fotoğrafını yan yana paylaşan Laçin, "Kemal Kılıçdaroğlu Fahrettin Altun’a “vitaminsiz Goebbels” deyince , kim diye merak eden çok olmuş. O da vitaminsizdi gerçi. Sizce benziyorlar mi!" ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN'DEN YANIT

Söz konusu paylaşıma tepki gösteren şarkıcı Gülben Ergen, "Böyle bir zamanda, bağış toplamaktan, iyilikten, yaralarımızı sarmaktan başka hiçbir şey düşünemezken, “sağlık üzerinden” yapılan yorum kadar yersiz ve yakışıksız ki" dedi.