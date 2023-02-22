Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bernard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernard 8 Eylül 1992 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Brezilya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Bernard Anício Caldeira Duarte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernard Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADRIANO SPORTS yapmaktadır. Bernard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bernard'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bernard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/b_10duarte

Bernard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bernard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Democrata

1 Aralık 2010 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2011 yılında Atlético-MG

8 Ağustos 2013 yılında Shakhtar D.

9 Ağustos 2018 yılında Everton

22 Temmuz 2021 yılında Sharjah FC

21 Ağustos 2022 yılında Panathinaikos

Bernard kimdir

Bernard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernard şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clube Atlético Mineiro (2006–2010)

Bernard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 20 numaralı formasıyla 22 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Bernard nereli

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