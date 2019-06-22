Bernard Mensah Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi | Bernard Mensah kimdir?

Bernard Mensah Fenerbahçe açıklaması geldi. Kayserispor oyuncusu Bernard Mensah Fenerbahçe ile anılıyor. İşte Bernard Mensah açıklaması. Peki Bernard Mensah kimdir? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe hakkında Gana basını tarafından ortaya atılan son transfer iddiası bomba etkisi yarattı. Ülkede yayım yapan Kickgh adlı internet sitesi, İstikbal Mobilya Kayserispor'un henüz iki hafta evvel sözleşme imzaladığı Bernard Mensah'ın Sarı Lacivertli kulüp ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusuyla üç yıllığına el sıkıştığı ifade edilirken transferin imza aşamasına geldiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro karşılığında almıştı.

Mensah'tan açıklama!

İşte Bernard Mensah açıklaması. Peki Bernard Mensah kimdir? Detaylar haberimizde.. Mensah ise çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı. Kayserispor'un yıldız ismi, kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Lütfen yalan haberlere inanmayın." ifadelerini kullandı. İşte Ganalı futbolcunun o paylaşımı:

Kayserispor, geçtiğimiz sezon takımında kiralık olarak oynattığı Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro karşılığında almıştı.

Bernard Mensah

İşte Bernard Mensah açıklaması. Peki Bernard Mensah kimdir? Detaylar haberimizde..

Bernard Mensah’ın kariyeri Fenerbahçe iddiaları sonrasında sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte genç oyuncu Mensah’ın daha önce oynadığı takımlar ve kariyerinde yer alan bilgiler…

Bernard Mensah 17 Ekim 1994 yılında Gana’da dünyaya geldi. Merkez orta saha bölgesinde performans sergileyen oyuncu kariyerine Fetteh Feyenord’da başladı. 2012 yılında Portekiz ekiplerinden Guimares’in alt yapısında top koşturan oyuncu 2015 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid’e transfer oldu.

Daha sonra Getefe, Guimares ve Atletico Madrid’de forma şansı bulan Mensah, 2017 yılında ise Kasımpaşa’ya kiralandı. Oyuncunun kiralama döneminin sona ermesiyle birlikte takımına geri dönerken bu kez devreye Kayserispor girdi. 400 bin euro bedelle kiralanan Mensah, yeni sezonda Kayserispor forması giyecek.

Bernard Mensah (d. 17 Ekim 1994), Ganalı futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynuyor.

Kulüp takımları kariyeri

İlk profesyonel maçına Vitória SC forması ile ligde oynanan 16 Ağustos 2014'te FC Penafie'ye karşı oynadı.ilk golünü ise 14 Eylül 2014'te FC Porto'ya karşı kaydetmiştir.