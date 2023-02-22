Bernard Mundi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Mundi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard Mundi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bernard Mundi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bernard Mundi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bernard Mundi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Bernard Mundi'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bernard Mundi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bernard Mundi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bernard Mundi şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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