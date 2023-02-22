Bernard Okorowanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Okorowanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard Okorowanta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernard Okorowanta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernard Okorowanta 11 Aralık 1986 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernard Okorowanta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bernard Okorowanta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Bernard Okorowanta'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bernard Okorowanta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernard Okorowanta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernard Okorowanta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernard Okorowanta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında M. Tel Aviv

3 Eylül 2007 yılında Sivasspor

7 Aralık 2007 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2008 yılında Hakoah Amidar

1 Temmuz 2008 yılında Bayelsa

1 Temmuz 2010 yılında Enyimba Aba

1 Kasım 2011 yılında Sharks FC

1 Ocak 2014 yılında Bayelsa

1 Mayıs 2015 yılında Enyimba Aba

13 Ocak 2016 yılında Warri Wolves FC

1 Ocak 2019 yılında Bayelsa

Bernard Okorowanta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernard Okorowanta şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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