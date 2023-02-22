Bernard Ovoke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Ovoke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard Ovoke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernard Ovoke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernard Ovoke 7 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernard Ovoke Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Heritage Soccer Agency yapmaktadır. Bernard Ovoke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Bernard Ovoke'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bernard Ovoke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernard Ovoke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bernard Ovoke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernard Ovoke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Rivers United

12 Ocak 2019 yılında Plateau United

31 Temmuz 2021 yılında FC Sevan

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

21 Mart 2022 yılında Rivers United

25 Eylül 2022 yılında Lobi Stars

7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars

Bernard Ovoke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernard Ovoke şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.