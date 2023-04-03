Bernardo Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo Costa 4 Şubat 2005 tarihinde Coimbra şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Bernardo da Silva Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Costa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Bernardo Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bernardo Costa'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b3rnardo.20/

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Bernardo Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernardo Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Benfica Sub-15

1 Ocak 2020 yılında Anadia Sub-15

1 Temmuz 2020 yılında Anadia Sub-17

1 Temmuz 2021 yılında Frankfurt U17

6 Temmuz 2022 yılında Paços F. U19

Bernardo Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo Costa şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

GR Vigor Mocidade (-12/2014), CD Pedrulhense (1/2015-06/2015), Casa do Benfica de Aveiro (2015-2017), SL Benfica (2015-12/2019), Anadia FC (1/2020-2021), Eintracht Frankfurt (2021-2022), FC Paços de Ferreira (2022-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.