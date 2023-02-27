Bernardo Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Cuesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo Cuesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Cuesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo Cuesta 20 Aralık 1988 tarihinde Álvarez şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Nicolás Cuesta Veratrini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Cuesta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Bernardo Cuesta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bernardo Cuesta'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Cuesta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bernicuesta/

Bernardo Cuesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernardo Cuesta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernardo Cuesta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo Cuesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tiro Federal

24 Ağustos 2012 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2015 yılında The Strongest

1 Ağustos 2015 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2017 yılında Junior FC

1 Eylül 2017 yılında Huachipato

3 Ocak 2018 yılında FBC Melgar

18 Aralık 2019 yılında Buriram Utd.

15 Temmuz 2020 yılında Puebla FC

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

Bernardo Cuesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo Cuesta şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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