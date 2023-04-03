Bernardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bernardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bernardo 10 Mayıs 2005 tarihinde Ribeirão Preto şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Paias Ferreiras şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bernardo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bernardo'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.
Bernardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bernardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Santos FC U20
Bernardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bernardo şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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