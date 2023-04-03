Bernardo Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bernardo Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bernardo Rodrigues 2 Aralık 2003 tarihinde Mafra şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Filipe Rodrigues şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bernardo Rodrigues Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bernardo Rodrigues, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bernardo Rodrigues'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bernardo Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bernardo Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Sacavenense F.
1 Temmuz 2016 yılında Sacavenense S15
1 Temmuz 2018 yılında Sacavenense S17
1 Temmuz 2019 yılında Mafra Sub-17
1 Temmuz 2020 yılında Mafra U19
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Bernardo Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bernardo Rodrigues şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?CD Mafra (2013-15 + 2020-22), SG Sacavenense (2015-19)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.