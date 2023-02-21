Bernardo Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo Rosa 20 Eylül 2000 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Costa Da Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Rosa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Bernardo Rosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bernardo Rosa'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernardo Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernardo Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2019 yılında West Ham U21

25 Temmuz 2022 yılında Pardubice

Bernardo Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo Rosa şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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