Berri ne demek, TDK'ya göre Berri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Berri ne demek? Berri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi berri kelimesi. Peki berri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre berri nedir, berri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BERRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Berri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Berri kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre berri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karasal

