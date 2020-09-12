Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Konserinde hayranlarına unutulmaz anlar yaşattıSarı Yelekliler'in protestoları Paris'te devam ediyor4857 sayılı kanun 24.madde nedir?20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonasında madalya kazanan sporcularımız belli olduGaziantep'te demir doğrama atölyesinde patlama ve yangın meydana geldiGebze'de döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdiBursaspor - Adana Demirspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Bertan Zaroğlu Korona virüs tedavisi için ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecekMarius Sumudica: "Galatasaray’ın kazanması için hakemlere ihtiyacı yok"Recep Tayyip Erdoğan: "Batılı Efendilerine Şirinlik Yapan Kalemşörler Var"
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bertan Zaroğlu Korona virüs tedavisi için ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek

Bertan Zaroğlu Korona virüs tedavisi için ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek

KKTC'de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ile birçok partilide korona virüs tespit edildi. Zaroğlu, sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından karantina oteline yerleştirilmişti.

Bertan Zaroğlu Korona virüs tedavisi için ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Covid-19 nedeni ile sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

KKTC'de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ile birçok partilide korona virüs tespit edildi. Zaroğlu, sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından karantina oteline yerleştirilmişti. Sağlık durumu akşam saatlerine doğru kötüleşen Zaroğlu, başkent Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Zaroğlu'nun ilerleyen saatlerde ambulans uçak ile Türkiye'ye getirileceği ve tedavisine Ankara'da devam edileceği belirtildi.

KKTC'de toplam korona virüs vaka sayısı 243'e ulaşırken, şu ana kadar virüs nedeni ile 4 kişi hayatını kaybetti.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT