Berto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berto 2 Nisan 1998 tarihinde Avilés şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto González García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berto'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sporting B

1 Temmuz 2021 yılında Sporting Gijón

7 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

Berto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berto şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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