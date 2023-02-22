Bertrand Ebode Ottou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertrand Ebode Ottou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bertrand Ebode Ottou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bertrand Ebode Ottou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bertrand Ebode Ottou 5 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bertrand Ebode Ottou Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Bertrand Ebode Ottou'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bertrand Ebode Ottou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bertrand Ebode Ottou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bertrand Ebode Ottou şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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