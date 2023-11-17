Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti! Peki bu karar hangi Suriyelileri kapsıyor?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'de 16 Kasım'dan önceki suçları kapsayan bir genel af çıkarttı. Af kararı kararnameyle yayınladı. Çıkan afla birlikte savaş nedeniyle Suriye'den ayrılanların ülkeye dönüşlerin hızlanacağı düşünülüyor.

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Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti! Peki bu karar hangi Suriyelileri kapsıyor?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad genel af ilan etti. Karar savaş nedeniyle ülkeden kaçanları da kapsıyor. Ülkede 12 yıldır süren iç savaşta silahlı çatışmaya katılanlar aftan yararlanamayacak.

ÜLKEDEN KAÇANLARI DA KAPSAYACAK

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad, 16 Kasım 2023'ten önce işlenen suçlar için genel af öngören bir kararname imzaladı.

İDAM CEZASI ÖMÜR BOYU HAPSE ÇEVRİLDİ

Buna göre idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek; savaş nedeniyle ülkeden kaçanlar da bundan yararlanabilecek.

İÇ SAVAŞTA ELİNE SİLAH ALANLARI KAPSAMAYACAK

Fakat yıllar süren iç savaşta eline silah alanlar bu af kapsamına giremeyecek.

Genel af 16 Kasım'dan önceki suçları kapsıyor.

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