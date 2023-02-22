Besar Halimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besar Halimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Besar Halimi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Besar Halimi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Besar Halimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besar Halimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Besar Halimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besar Halimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besar Halimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besar Halimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besar Halimi 12 Aralık 1994 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besar Halimi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Besar Halimi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Besar Halimi'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Besar Halimi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/10bessi/

http://www.facebook.com/Besar-Halimi-110754085698703/?fref=ts

Besar Halimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Besar Halimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Besar Halimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besar Halimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Darmstadt Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Nürnberg Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg II

12 Temmuz 2013 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2014 yılında Stuttg. Kickers

12 Temmuz 2015 yılında Mainz

15 Temmuz 2015 yılında FSV Frankfurt

30 Haziran 2016 yılında Mainz

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF

30 Haziran 2018 yılında Mainz

30 Ağustos 2018 yılında Bröndby IF

2 Eylül 2019 yılında Sandhausen

12 Temmuz 2021 yılında Riga

23 Ağustos 2022 yılında Apollon Smyrnis

Besar Halimi kimdir

Besar Halimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besar Halimi şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfL Germania 94 Frankfurt, Eintracht Frankfurt (2000-2007), SV Darmstadt 98 (2007-2009), 1.FC Nürnberg (2009-2012)

Besar Halimi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 8 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 3 gol atmıştır.

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Besar Halimi nereli

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