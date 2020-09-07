Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, ani bir kararla kaymakamlık görevinden alındı. Peki Beşeri Kaymakamı Abdullah Özadalı kimdir?Kaç yaşında?Nereli? Neden görevden alındı?

ABDULLAH ÖZADALI KİMDİR?

1983 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğan Abdullah Özadalı, ilkokulu Adıyaman’da, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Üniversite tahsilini; 2001 yılında kazandığı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme Bölümünden 2006 yılında mezun olarak tamamlayan Özadalı, 2008 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda Bakanlık İş Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Özadalı, 2009 yılında açılan Kaymakamlık Sınavını kazanarak, Adıyaman Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.



Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçesi ile Eskişehir İl Özel İdaresi’nde teftiş stajında bulundu. Aydın’ın Germencik İlçesinde kaymakam refikliğini görevinde bulundu. Bilecik’in Yenipazar İlçesi, Çankırı’nın Orta İlçesi ve Nevşehir’in Gülşehir İlçelerinde kaymakam vekilliğinde görev yaptı. 2012-2013 tarihleri arasında Kapadokya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, 2013-2016 tarihleri arasında Sivas Hafik Kaymakamı, 2016-2018 tarihleri arasında Elazığ Ağın Kaymakamı görevlerini ifa etti.



Dil eğitimi almak ve Amerika Birleşik Devletleri’nin idari yapısını tanımak amacıyla bir yıl süreyle Maryland Eyaleti University Of Maryland Baltimore County’de bulundu. Bu süre içerisinde Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’nde dışişleri stajını tamamladı. Bu staj kapsamında Birleşmiş Milletler’de yapılan çeşitli toplantılara katıldı. “İç Güvenlik Sektörünün Gözetimi ve Denetimi” konusunda çalışmalar yaparak, bu alanda Kaymakamlık Tezi hazırladı.

10.09.2018 tarihinden itibaren ilçemizdeki görevine başlamıştır. Evli ve bir kız babasıdır.

ABDULLAH ÖZADALI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, hakkında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de göreve başladığı bildirildi.