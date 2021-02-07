Beşiktaş 1 - 0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. hafta maçında, Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz geçti.

İkinci yarının tek golü Beşiktaş'tan geldi. 81. dakikada Rosier'in attığı gol sonunca Beşiktaş kendi sahasından 1-0 üstünlükle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı.

11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

38. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak De Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının detayları birazdan...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Georges-Kevin N'Koudou'yu yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Necip Uysal ile Rachid Ghezzal'e şans verdi.

GÖKHAN TÖRE VE RIDVAN YILMAZ, KONYASPOR KARŞISINDA TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKTI

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Rıdvan Yılmaz, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

Uzun süreli sakatlığının ardında sahalara dönen Gökhan'ın sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.

Rıdvan Yılmaz ise Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı.

DORUKHAN TOKÖZ VE BERNARD MENSAH KARŞILAŞMADA GÖREV ALAMADI

Beşiktaş'ta cezalı Dorukhan Toköz ile Bernard Mensah karşılaşmada görev alamadı.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Dorukhan, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde olduğu gibi İttifak Holding Konyaspor maçında da forma giyemedi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Mensah da takımını yalnız bıraktı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 YEDEK KALECİ EMRE BİLGİN VE UTKU YUVAKURAN KADRODA YER ALDI

Sakat ve cezalı oyunculardan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta iki yedek kaleci Emre Bilgin ve Utku Yuvakuran kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Bilal Ceylan ve Serdar Saatçi yedek soyundu.

CENK TOSUN, MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, maçı tribünden takip etti.

Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.

İki takım oyuncuları, Epilepsi ile Savaş Derneğinin "Epilepsi için bak" kampanyasına destek amacıyla için bu hastalığın global rengi olan mor gözlükleri takarak sahaya çıktı.