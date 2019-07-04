Beşiktaş 10 numara'sını arıyor

Beşiktaş taraftarı transfer istiyor. Transfer dönemini biraz durgun geçiren Kara Kartallar'dan yeni bir haber geldi.

Sezonu 8 Temmuz’da açacak olan Beşiktaş, kamp öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alman basınından Bild’de yer alan habere göre; Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby’i kadrosuna katmak istiyor.

Alman orta saha oyuncusunun henüz bir karar vermediği ancak Türk ekibinin bu anlaşmayı yapmakta ısrarcı olduğu belirtildi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu için resmi girişimlerin başlayacağı ifade edildi.

Schalke 04, Tottenham, Fulham gibi takımların formalarını giyen tecrübeli futbolcu, geçen sezon 31 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadı.

Ağırlıklı olarak 10 numara mevkii olmak üzere sol kanatta da oynayan Alman oyuncu, hem Adem Ljajic’e hem de sol kanada alternatif olarak düşünülüyor.