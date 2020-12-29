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  3. Beşiktaş 2020'ye damgasını vurdu! Yılın en çok puan toplayan takımı...

Beşiktaş 2020'ye damgasını vurdu! Yılın en çok puan toplayan takımı...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 2020 yılının başında takımın başına getirdiği Sergen Yalçın ile büyük bir çıkış yakaladı. Siyah-beyazlılar, 2020 yılında Süper Lig'in en çok puan toplayan takımı oldu.

Beşiktaş 2020'ye damgasını vurdu! Yılın en çok puan toplayan takımı...

2020 yılına Sergen Yalçın ile damgasını vuran Beşiktaş, yılın son maçını Sivasspor'a karşı oynadı ve 3-0 galip geldi. Sene başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın ile birlikte oldukça iyi bir form yakalayan Beşiktaş, Süper Lig'in en çok puan toplayan takımı olurken, bu klasmanda Avrupa takımlarıyla da yarıştı. 

2020 yılında 60 puan toplayan Beşiktaş, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer aldu. 60 puanlı Beşiktaş'ı 55 puanla Galatasaray, 52'şer puanla Başakşehir ve Alanyaspor, 50 puanla Trabzonspor izledi. Gaziantep FK 49, Fenerbahçe ise yılı 45 puanla tamamladı. 2020 yılında sıralama şöyle oluştu:

Beşiktaş (60)
Galatasaray (55)
Başakşehir (52)
Alanyaspor (52)
Trabzonspor (50)
Gaziantep FK (49)
Fenerbahçe (45)

Beşiktaş 2020'ye damgasını vurdu! Yılın en çok puan toplayan takımı...

AVRUPA DEVLERİYLE DE YARIŞIYOR

Süper Lig'de yılın en çok puan toplayan takımı olan siyah beyazlılar, bu konuda Avrupa'nın devlerine de diş geçiriyor.  Beşiktaş, Avrupa'da Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Liverpool ve Porto'nun ardından 2020 yılında en çok puan toplayan takım oldu. Siyah beyazlılar, 56 puan toplayan PSG'nin de önünde yer alırken büyük bir başarı yakaladı.

Beşiktaş bunun yanı sıra şu ana en fazla gol atan takım olmayı da başardı. 19 maçta 29 gol atan siyah-beyazlılar, son alınan Sivasspor galibiyeti ile birlikte 2020 yılını Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitirmeyi de garantiledi.  

Beşiktaş 2020'ye damgasını vurdu! Yılın en çok puan toplayan takımı...

Onur Çelik
Spor Editörü


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