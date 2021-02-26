Son dakika: Tekne faciası! Ölü ve kayıplar varBeşiktaş - Denizlispor maçında 3 gol!Malatya'da mutant virüs paniği! Darende Kaymakamlığı açıkladıFenerbahçe Beko- Anadolu Efes maçı canlı izle |Bein Sports Haber canlı yayın izleCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Adeta patlama yaşanıyor26 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Bakan Kurum, 'Kanal İstanbul' için tarih verdi!Valilik duyurdu! Sinema salonları ile ilgili flaş kararAkdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem!Vali Yerlikaya: Bugüne dek 1.380.790 vaka ve 2.383.790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş - Denizlispor maçında 3 gol!

Beşiktaş - Denizlispor maçında 3 gol!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Maç 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş - Denizlispor maçında 3 gol!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u ağırladı. 

Cyle Larin'in 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, muhteşem bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın ilk golü sonrası diğer goller peş peşe geldi. 

38. dakikada Vincent Aboubakar'ın ve 39. dakikada Adem Ljajic'in attığı golle Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 üstünlükle tamamladı.

Beşiktaş'ın 29. dakikada Larin'in ayağından bulduğu gol ile Denizlispor'un da 45. dakikada Hugo Rodallega'yla attığı gol VAR incelemeleri sonrasında iptal edildi.

İkinci yarıda gol olmayınca Beşiktaş - Denizlispor maçı ev sahibi takımın 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükseltti ve zirve takibini sürdürürken Denizlispor, 21 puanda kaldı.

.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT