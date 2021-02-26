Beşiktaş - Denizlispor maçında 3 gol!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u ağırladı.

Cyle Larin'in 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, muhteşem bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın ilk golü sonrası diğer goller peş peşe geldi.

38. dakikada Vincent Aboubakar'ın ve 39. dakikada Adem Ljajic'in attığı golle Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 üstünlükle tamamladı.

Beşiktaş'ın 29. dakikada Larin'in ayağından bulduğu gol ile Denizlispor'un da 45. dakikada Hugo Rodallega'yla attığı gol VAR incelemeleri sonrasında iptal edildi.

İkinci yarıda gol olmayınca Beşiktaş - Denizlispor maçı ev sahibi takımın 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükseltti ve zirve takibini sürdürürken Denizlispor, 21 puanda kaldı.

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